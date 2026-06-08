Всероссийский турнир по теннису «Хрустальный мяч» прошёл в Брянске

2026, 08 июня 15:39

Всероссийский турнир по теннису «Хрустальный мяч» собрал более 50 спортсменов в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в на кортах Брянского теннисного центра прошли всероссийские соревнования по теннису «Хрустальный мяч». Турнир собрал более 50 юношей и девушек до 17 лет из Москвы, Курска, Тулы, Саранска, Липецка, Санкт-Петербурга, Воронежа, Рязани, Смоленска и Брянска.

Регион представили воспитанники спортивной школы «Горизонт». В одиночном разряде среди юношей до 17 лет первое место занял брянец Сергей Васейкин. Третьим стал Георгий Абушенко.

В парном разряде второе место заняла Вероника Ермакова. Она выступила вместе с представительницей Курска. Сергей Васейкин и Георгий Абушенко также завоевали серебряные медали, уступив спортсменам из Туды и Подмосковья.

Победители и призёры награждены почётными грамотами, заслуженными медалями и хрустальными кубками.