43-летний водитель погиб на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария произошла на 27 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-Клетня» в Клетнянском районе. 43-летний водитель не справился с управлением Nissan. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель иномарки от полученных травм погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверка.