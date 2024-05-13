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Водитель погиб на трассе в Почепском районе

2024, 13 мая 08:09 Происшествия
Водитель погиб на трассе в Почепском районе
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33-летний водитель погиб в ДТП на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

На 24 км региональной автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков-Мглин» в Почепском районе произошла авария. 33-летний водитель потерял контроль над управлением Ssang Yong Actyon. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. 

Прибывшая на происшествие бригада медиков констатировала смерть водителя. Предположительно мужчине стало плохо за рулём. Полиция проводит проверку.

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