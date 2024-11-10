Водитель погиб в аварии на брянской трассе

Мужчина погиб, а два человека пострадали в аварии на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 19-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-обход г.Брянска» произошла авария. 39-летний водитель за рулём Honda выехал на встречную полосу. Иномарка врезалась в микроавтобус Volkswagen Transporter.

Водитель легковушки погиб на месте. Водитель и 26-летняя пассажирка микроавтобуса с травмами попала в больницу.

Автомобилист из Honda не был пристегнут ремнем безопасности. По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку.