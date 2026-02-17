Суд ограничил свободу жительнице Красной Горы за использование поддельных прав

2026, 17 февраля 13:45

Суд ограничил свободу жительнице Красной Горы за использование фальшивого водительского удостоверения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор по уголовному делу об использовании поддельного водительского удостоверения рассмотрел суд в городе Клинцы. На скамье подсудимых оказался 23-летняя жительница посёлка Красная Гора.

В сентябре 2025 года женщина в интернете купила водительское удостоверение категории «В, В1, М». За поддельный документ она заплатила 80 тысяч рублей.

Когда девушку за рулём автомобиля остановили на дороге инспекторы ДПС, она предъявила полицейским фальшивые права.

Суд приговорил виновную к пяти месяцам ограничения свободы. Решение не вступило в законную силу.