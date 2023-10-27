Водитель попал в больницу после аварии в Брянске

Водитель попал в больницу после столкновения легковушки и грузовика в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Бежицкой в Брянске произошло ДТП. По предварительной информации, 49-летний водитель за рулём фургона «ГАЗ-274710» при обгоне столкнулся с Skoda Rapid. 43-летний водитель иномарки в это время поворачивал налево.

Автомобилист из Skoda с вывихом плечевого сустава попал в больницу.

Полиция разбирается в причинах ДТП.