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ДТП

Водитель пострадал при столкновении иномарки с фурой в Навлинском районе

2026, 19 августа 08:47
Водитель пострадал при столкновении иномарки с фурой в Навлинском районе
Источник фото

Водитель пострадал при столкновении иномарки с фурой в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

ДТП произошло 17 августа на 394‑м км автодороги федерального значения М‑3 «Украина» в Навлинском районе. 64‑летний водитель за рулём автомобиля Opel по касательной задел грузовой тягач DAF с полуприцепом. Иномарка съехала в кювет.

Водитель Opel с травмами попал в больницу. По предварительной версии мужчина заснул за рулём.

На автомобилиста инспекторы составили административный протокол.

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