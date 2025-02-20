Водитель пострадал в ДТП на трассе на брянской трассе

Водитель пострадал в ДТП на трассе на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Брянском районе на 350 км федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» произошла авария. 53-летний водитель не справился с управлением автомобиля Faw V5. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель с тяжёлыми травмами попал в больницу. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.