Водитель повредил голову на брянской трассе

41-летний водитель травмировал голову в ДТП на трассе в Мглинском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 4 км автодороги «Мглин-Сураж» в Мглинском районе. 41-летний водитель за рулём Renault Logan при проезде опасного поворота не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

Водителя с сотрясением головного мозга, рваной раной головы и ушибом грудной клетки госпитализировали.

В отношении водителя инспекторы возбудили административное расследование за непристегнутый ремень безопасности и вождение в нетрезвом виде.