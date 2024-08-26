Водитель повредил позвоночник в ДТП на брянской трассе

30-летний водитель повредил позвоночник в ДТП на трассе в Стародубском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 18 километре автодороги «Погар-Гремяч» в Стародубском районе произошла авария. 30-летний водитель потерял управление автомобилем «УАЗ «Патриот». Джип съехал в кювет и перевернулся.

Водитель повредил позвоночник и ушиб грудную клетку. Его отвезли в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии.