Водитель самодельного картинга врезался в автомобиль в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 31 мая авария произошла на прилегающей территории к дому № 4 по улице Выстовочная в посёлке Мичуринский Брянского района. 40-летний водитель за рулём самодельного картинга без регистрационного знака врезался в припаркованный автомобиль «ГАЗ».

Водитель самодельного транспортного средства с травмами попал в больницу. Инспекторы выяснили, что срок действия водительского удостоверения категорий «B», «C» у 40-летнего водителя истёк более десяти лет назад. По факту аварии полиция проводит проверку.