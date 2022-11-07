Водитель сбил женщину в Клинцах и скрылся

24-летний водитель сбил женщину-пешехода и покинул место ДТП. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Скачковской. 24-летний водитель на Ford FOCUS сбил 34-летнюю девушку. Она переходила дорогу в неположенном месте,хотя до пешеходного перехода было недалеко. Автомобилист с места ДТП уехал.

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом бедра и открытый перелом голени.

Спустя два часа водитель сам пришёл в отдел полиции. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.