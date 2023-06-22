Водитель травмировал голову в ДТП на Брянской трассе

45-летний водитель попал в больницу с травмой головы после ДТП на трассе в Унечском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 119 автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия» в Унечском районе. 37-летний на Renault Laguna врезался в остановившийся для поворота налево «Лада Ларгус». 45-летний автомобилист из отечественной легковушки с ушибом головы и закрытой черепно-мозговой травмой попал в больницу.