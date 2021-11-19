Водитель «ВАЗа» ранен при столкновении с Datsun под Брянском

Аварию спровоцировал разворачивавшийся водитель Datsun on-DO.

Один человек пострадал при столкновении двух машин в Брянском районе. Авария произошла 18 ноября около 12.45 на 47-м километре дороги Северо-западный обход Брянска.

Как сообщает областная ГИБДД, 33-летний водитель Datsun on-DO, двигаясь в сторону Сельцо, при развороте с правой обочины не убедился в безопасности маневра и врезался в «ВАЗ-21102» под управлением 35-летнего водителя.

Водителя «ВАЗа» госпитализировали с ушибом мягких тканей головы, ушибом переносицы и тупой травмой живота.