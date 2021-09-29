Водитель «ВАЗа» сбил женщину под Брянском

У пострадавшей тяжелые травмы.

Тяжелые травмы получила женщина-пешеход в результате ДТП в Брянском районе. 28 сентября около 20.05 на 137-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск-граница с Республикой Беларусь 46-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, сбил 31-летний водитель «ВАЗ-21740», ехавший от Смоленска в сторону Брянска.

Пострадавшую госпитализировали с сочетанной травмой, переломом позвоночника, ушибами легких, переломами костей таза и открытым переломом плечевой кости.

В момент ДТП она была одета в темную одежду без световозвращающих элементов.