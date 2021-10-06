Водитель «ВАЗа» влетел в дерево и столб в Сельцо – ранены двое

В момент ДТП автомобилист был пьян.

Два человека пострадали в результате аварии, которая произошла 5 октября около 1.05 на улице Лягина в Сельцо.

Как сообщает областная ГИБДД, 20-летний водитель «ВАЗ-21104», не справился с управлением и врезался в дерево. От удара машина отлетела на электроопору.

19-летнюю пассажирку «ВАЗа» госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. 23-летнего пассажира доставили в больницу со множественными сочетанными ранами.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.