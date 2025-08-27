Водителя автовышки из Брянска ждёт суд за нарушении правил безопасности при ведении работ, в результате которых пострадал человек. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. В преступлении обвиняют жителя областного центра.

По версии следствия, днём 11 декабря 2024 года по улице Куйбышева в Бежицком районе Брянска проходили работы по сбиванию льда с крыш многоквартирных домов. Фигурант управлял автомобильной вышкой и допустил нарушение правил безопасности. Он вытянул максимально стрелу и подвёл её к кабине автомобиля. Автовышка опрокинулась, а рабочий выпал из монтажной люльки. Здоровью мужчины причинён тяжкий вред.