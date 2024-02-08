Водителя без прав задержали брянские полицейские в Почепе. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

В городе Почепе сотрудники ГИБДД остановили автомобиля «ВАЗ-21074». За рулём был 65-летний мужчина. Водительских прав у него не было.

Инспекторы составили на автомобилиста протокол. Ему грозит штраф до пятнадцати тысяч рублей.