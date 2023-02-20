Водителя грузовика обвиняют в ДТП с тремя жертвами

Водителю грузовика следователи предъявили обвинение в аварии с тремя жертвами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП завершили в специализированном отделе Следственного управления УМВД России по Брянской области. Авария произошла 15 декабря прошлого года в Новозыбковском районе. 32-летний водитель грузового автомобиля VOLVO с полуприцепом не учел дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением. Большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel VECTRA и Renault DUSTER. Легковушки съехали в кювет. 44-летний водитель и две пассажирки Renault 46 и 64 лет от полученных травм погибли на месте.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Уголовное дело направлено в прокуратуру.