Брянского водителя обвинили во взятке в 20 тысяч полицейскому

Житель Почепского района пытался откупиться от сотрудника ГИБДД.

Водителя из Почепского района обвинили во взятке полицейскому.

Как сообщает региональное следственное управление, днем 26 января 2021 года грузовик, перевозивший древесину, полицейские остановили на дороге Брянск – Новозыбков для проверки документов. Оказалось, что у водителя отсутствовали необходимые документы на груз.

Для составления протокола об административном правонарушении грузовик доставили к зданию МО МВД России «Почепский».

Вечером того же дня его владелец, находясь в в МО МВД России «Почепский», передал взятку в размере 20 тысяч рублей инспектору, после чего стал фигурантом уголовного дела.

На время следствия с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.