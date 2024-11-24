Восемь человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Брянске

Восемь человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Фокинском районе Брянска. На улице Киевская загорелась квартира в многоквартирном доме.

На вызов прибыли два пожарных расчета. Спасатели эвакуировали из подъезда восемь жильцов.

Возгорание оперативно потушили. Люди на происшествии не пострадали. Причину ЧП выяснят эксперты.