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Восемь человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Брянске

2024, 24 ноября 12:19 Происшествия
Восемь человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Брянске
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Восемь человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

 

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Фокинском районе Брянска. На улице Киевская загорелась квартира в многоквартирном доме.

На вызов прибыли два пожарных расчета. Спасатели эвакуировали из подъезда восемь жильцов.

Возгорание оперативно потушили. Люди на происшествии не пострадали. Причину ЧП выяснят эксперты.

 

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