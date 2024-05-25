Восемь единиц оружия изъяли брянские стражи порядка за два дня

Восемь единиц оружия и 99 боеприпасов изъяли брянские стражи порядка за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Два дня сотрудники полиции проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Стражи порядка выявлено 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Уголовные дела возбудили по четырём фактам, а ещё по четырём – назначены экспертизы. Три человека сдали оружие добровольно.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли восемь единиц гладкоствольного и холодного оружия, а также 99 боеприпасов различного калибра.