Восемь лет в тюрьме проведёт брянец за убийство приятеля

Восемь лет в тюрьме проведёт рецидивист из Жуковки за убийство приятеля. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжёлых травм, повлёкших смерть потерпевшего. Приговор выслушал ранее неоднократно судимый 46-летний житель города Жуковка.

Вечером 8 августа минувшего года пьяный мужчина на улице Некрасова поссорился со своим знакомым. Приятеля он сильно избил. Потерпевший от полученных травм умер.

Суд отправил виновного на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.