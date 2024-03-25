Восемь лет в тюрьме проведёт брянец за убийство приятеля
Восемь лет в тюрьме проведёт рецидивист из Жуковки за убийство приятеля. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжёлых травм, повлёкших смерть потерпевшего. Приговор выслушал ранее неоднократно судимый 46-летний житель города Жуковка.
Вечером 8 августа минувшего года пьяный мужчина на улице Некрасова поссорился со своим знакомым. Приятеля он сильно избил. Потерпевший от полученных травм умер.
Суд отправил виновного на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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