Восемь жителей Брянска обвиняют в вымогательстве

Восемь жителей Брянска предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о вымогательстве. Приговор выслушают восемь жителей областного центра.

По версии следствия, с августа 2022 года по май 2023 года участники организованной группы угрожали физической расправой жителю Брянска, требуя денег. Применив насилие они получили от него расписки о наличии мнимых долгов на сумму 8,8 млн рублей. После передачи потерпевшим 120 тысяч рублей фигурантов задержали правоохранители.

Обвиняемые находятся под стражей. Один соучастник объявлен в розыск.