Восьмилетний ребенок ранен в ДТП в Гордеевском районе

Мальчика сбил водитель Hyundai Solaris.

Восьмилетний ребенок пострадал в результате аварии в Гордеевском районе. 14 августа около 8.00 на улице Ленина в поселке Мирный ехавшего на велосипеде мальчика сбил 38-летний водитель Hyundai Solaris.

Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей лица. В отношении его матери составили административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.