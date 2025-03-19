Всероссийский турнир по спортивной гимнастике стартовал в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике в Брянске стартовали всероссийские соревнования памяти Брянских партизан. В них участвуют 229 гимнастов из 13 регионов и 24 городов.

На церемонии открытия директор департамента физической культуры и спорта региона Максим Рудин вручил брянской гимнастке Диане Поляковой Диане удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта России».