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Всероссийский турнир по спортивной гимнастике стартовал в Брянске

2025, 19 марта 08:48 Происшествия
Всероссийский турнир по спортивной гимнастике стартовал в Брянске
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Всероссийский турнир по спортивной гимнастике стартовал в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике в Брянске стартовали  всероссийские соревнования памяти Брянских партизан. В них участвуют 229 гимнастов из 13 регионов и 24 городов.

На церемонии открытия директор департамента физической культуры и спорта региона Максим Рудин вручил брянской гимнастке Диане Поляковой Диане удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта России».

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