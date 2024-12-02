Хищение двух букетов раскрыли брянские полицейские

Хищение двух букетов из ларька раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Володарского района Брянска обратилась продавец цветочного киоска. В торговую точку поздним вечером зашел покупатель. Он выбрал два букета и попросил номер телефона для их оплаты через онлайн-банк. Мужчина сказал, что отправил перевод, а затем ушёл. Но деньги на счёт продавца так и не поступили. Ущерб составил 4 000 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к мошенничеству причастен 36-летний житель Дятьковского района. Мужчина не раз уже был судим.

Рецидивист рассказал, что букеты подарил возлюбленной. Фигурант находится в СИЗО под следствием за совершение других преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».