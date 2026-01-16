Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Хищение телевизора и пылесоса из общежития раскрыли полицейские в Дятьково

2026, 16 января 13:28
Хищение телевизора и пылесоса из общежития раскрыли полицейские в Дятьково. Об этом сообщили в региональном МЧС.  

В полицию обратилась жительница Дятьковского района. В течение недели она отсутствовала в своей комнате в общежитии. За это время в жилище забрался злоумышленник. Он взломал входную дверь, похитил телевизор и пылесос, также повредил холодильник. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали 33-летнего брянца. Он уже был судим за совершение кражи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

