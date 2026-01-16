Хищение телевизора и пылесоса из общежития раскрыли полицейские в Дятьково. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В полицию обратилась жительница Дятьковского района. В течение недели она отсутствовала в своей комнате в общежитии. За это время в жилище забрался злоумышленник. Он взломал входную дверь, похитил телевизор и пылесос, также повредил холодильник. Ущерб составил 17 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска задержали 33-летнего брянца. Он уже был судим за совершение кражи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».