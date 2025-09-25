Хищение товаров на 19 тысяч рублей раскрыли полицейские в Почепе

Хищение товаров на 19 тысяч рублей из магазин раскрыли полицейские в Почепе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились работники магазина самообслуживания в Почепе. Из торгового зала пропали продукты и средства гигиены общей стоимостью более 19 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастны ранее судимая 20-летняя девушка и её 26-летняя знакомая. Последняя до этого момента закон не нарушала.

Возбуждено уголовное дело.