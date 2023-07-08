Юный байкер без прав «покатался» на 50 тысяч рублей штрафов

17-летний байкер без прав за гонки с инспекторами ГИБДД заплатит 50 тысяч рублей штрафов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На проспекте Станке-Димитрова в Брянске, наряд ДПС заметил мотоцикл без регистрационных знаков. Водитель по требованию инспекторов не остановился и попытался скрыться. Грубо нарушая дорожные правила и чудом избежав ДТП байкер добрался до поселка Мичуринский, где его задержали полицейские.
Мотогонщиком оказался 17-летний житель Брянска. Прав у него нет, но подросток учится в автошколе на категорию «А». Регистрационный знак с мотоцикла, принадлежащего отчиму, парень скрутил в гараже.
Мать подростка не знала, что сын берет мотоцикл без разрешения. Транспорт передали владельцу.
На несовершеннолетнего водителя инспекторы составили 17 административных материалов на почти 50 тысяч рублей.
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