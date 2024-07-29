Юный байкер и его пассажир получили травмы в аварии в брянской деревне

Юный байкер и его 12-летрий пассажир получили травмы в аварии в брянской деревне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В деревне Гриневочка Погарского района произошло ДТП. На улице Фурманова 15-летний водитель на мопеде «Альфа Спорт RX» ехал по встречной полосе и столкнулся с автомобилем Ford Focus.

Юный байкер с травматическим шоком второй степени, переломами ключицы и голени попала больницу. Его 12-летний пассажир сломал руку, ушиб лицо и выбил зуб. Госпитализация ему не потребовалась.

Права управления транспортным средством у подростка не было. Оба мальчика ехали на мопеде без мотошлемов.

Обстоятельства аварии устанавливают полиция.