Юный байкер погиб в ДТП на трассе в Погарском районе. Об этом сообщили в региональной Госинспекции.

Накануне днём на автодороге «Андрейковичи – Балышово» в Погарском районе произошла авария. На нерегулируемом равнозначном перекрёстке 21-летний молодой человек за рулём питбайка Regul Moto врезался в автомобиль «УАЗ». 55-летний водитель поворачивал налево и имел преимущественное право проезда.

Байкер погиб на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Его 19-летний пассажир с тяжёлыми травмами попал в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.