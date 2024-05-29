Юный байкер попал в аварию в Навле

В районе дома № 19 на улице Станционной в посёлке Навля произошла авария. 14-летний водитель не справился с управлением мотоцикла «KAYO». Юный байкер врезался в железобетонную электроопору. Подросток с сочетанной травмой, ссадинами и переломом левой бедренной кости попал в больницу.

14-летний байкер получил травмы в аварии в Навле. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Код допуска Смоленск станет площадкой для проведения всероссийского молодёжного ИТ-форума «Свой код». Он объединит талантливых ребят со всей страны, увлечённых информационными технологиями. Детали организации масштабного мероприятия обсудили во время прошедшей встречи губернатор Смоленской области Василий Анохин и глава Минцифры России Максут Шадаев. «Договорились, что ведомство окажет содействие в подготовке к форуму. К партнёрскому участию будут также привлечены VK и Яндекс», – рассказал об итогах встречи глава

Скажите «сыр» В Смоленской области будут производить сыр «Чеддер» – выпуск популярного продукта будет налажен в Гагарине. И в ближайшее время первая партия сыра будет готова к продаже. Напомним, что соответствующее соглашение между правительством Смоленской области и заводом «Гагаринконсервмолоко» было подписано в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. «В настоящее время реализация этого инвестпроекта находится на финальном этапе, – рассказал губернатор Василий Анохин. – Общий объём инвестиций, вложенных

Пришло время героев В Смоленске начал работу пункт оценки участников программы «Время героев». Это новый кадровый проект, реализуемый по поручению Президента Владимира Путина. Ранее глава государства назвал тружеников и воинов – всех, кто служит России, – «подлинной настоящей элитой». Смоленский пункт оценки открыт на базе филиала президентской академии (Чуриловский тупик, 6/2) и работает с 9:00 до 18:00 ежедневно. Выбрать удобную дату и время для прохождения тестирования можно