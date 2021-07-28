Юристки брянской агрофирмы украли 6 миллионов, скупая землю

Также женщины незаконно оформили право собственности на участки.
Две жительницы Комаричского района, сотрудницы ООО «Агропродукт», предстали перед судом по обвинению в особо крупном мошенничестве по предварительному сговору, с использованием служебного положения.
Как сообщает Брянский областной суд, для увеличения посевных площадей ООО «Агропродукт» скупало земельные участки у физических и юридических лиц. Заключением договоров купли-продажи возложили на начальника юридического отдела и ее подчиненную.
Решив извлечь из ситуации материальную выгоду, женщины предоставляли в отчетах поддельные расходные кассовые ордеры и предварительные договоры купли-продажи, куда вносили ложные сведения о якобы произведенных выплатах владельцам земли. Таким образом они сумели украсть почти 6 миллионов рублей.
Покупая на средства агрофирмы земельные доли общей стоимостью 476 тысяч рублей, женщины незаконно оформили на себя право собственности на участки.
Комаричский районный суд приговорил начальницу юридического отдела к четырем годам колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Ее подчиненная получила три года три месяца колонии общего режима со штрафом в размере 125 тысяч рублей.
В пользу ООО «Агропродукт» с них взыскали 6,4 миллиона рублей в качестве возмещения материального ущерба.
Женщины с вынесенным приговором не согласились и попытались его обжаловать. Брянский облсуд оставил жалобы без удовлетворения.
29.07.2021 18:21
В Смоленске возбудили дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя областного центра. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье по статье “Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично”. По данным следствия, подозреваемый, с целью формирования в
29.07.2021 17:38
Житель Смоленска склонил своего пасынка к краже из коровника
Жителя Смоленска подозревают во вовлечении подростка в кражу. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. В конце июня 2021 года житель Смоленска 1995 года рождения попросил своего 15-летнего пасынка украсть металлические изделия из коровника, расположенного в деревне Магалинщина Смоленского района. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в
29.07.2021 15:50
Где правит балл?
Пока бывшие одиннадцатиклассники отдыхают от экзаменов и с трепетом ждут приказов о зачислении в вузы, в администрации региона подвели итоги проведения ЕГЭ-2021 и проанализировали полученные выпускниками результаты. На всё 100! Рабочее совещание, посвящённое этому вопросу, прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Напомним, основной период ЕГЭ в этом году продлился с 31 мая по 25 июня.
29.07.2021 15:42
Есть работа!
Как трудоустраивают сотрудников сгоревшего Вяземского хлебокомбината? Прошло более двух недель после ЧП в Вязьме, где в результате пожара сгорел местный хлебокомбинат, на котором трудились 245 человек. К счастью, никто не пострадал. Но люди остались без работы. Тема трудоустройства сотрудников предприятия остаётся в сфере особого внимания администрации региона и лично губернатора Алексея Островского. Задача № 1
26.07.2021 11:18
Объем промышленной очистки воды на МЖД увеличен в 2 раза в первом полугодии
Объем промышленной очистки воды на МЖД за 6 месяцев текущего года увеличен на 259 тыс. куб. метров, что на 67,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом потребление воды предприятиями железнодорожного транспорта в границах дороги сократилось на 8,6 % (201,0 тыс. куб. м). Такого результата удалось достичь за счет реконструкции очистных сооружений