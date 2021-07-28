Юристки брянской агрофирмы украли 6 миллионов, скупая землю

Также женщины незаконно оформили право собственности на участки.

Две жительницы Комаричского района, сотрудницы ООО «Агропродукт», предстали перед судом по обвинению в особо крупном мошенничестве по предварительному сговору, с использованием служебного положения.

Как сообщает Брянский областной суд, для увеличения посевных площадей ООО «Агропродукт» скупало земельные участки у физических и юридических лиц. Заключением договоров купли-продажи возложили на начальника юридического отдела и ее подчиненную.

Решив извлечь из ситуации материальную выгоду, женщины предоставляли в отчетах поддельные расходные кассовые ордеры и предварительные договоры купли-продажи, куда вносили ложные сведения о якобы произведенных выплатах владельцам земли. Таким образом они сумели украсть почти 6 миллионов рублей.

Покупая на средства агрофирмы земельные доли общей стоимостью 476 тысяч рублей, женщины незаконно оформили на себя право собственности на участки.

Комаричский районный суд приговорил начальницу юридического отдела к четырем годам колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Ее подчиненная получила три года три месяца колонии общего режима со штрафом в размере 125 тысяч рублей.

В пользу ООО «Агропродукт» с них взыскали 6,4 миллиона рублей в качестве возмещения материального ущерба.

Женщины с вынесенным приговором не согласились и попытались его обжаловать. Брянский облсуд оставил жалобы без удовлетворения.