Ювелирный мастер из Брянска заложил браслет клиентки

Жителя Брянского района подозревают в хищении золотого украшения, отданного ему для ремонта.

48-летняя жительница Брянска обратилась в полицию с заявлением. Она отдала золотой браслет для ремонта частному ювелирному мастеру. Специалиста ей рекомендовали знакомые. Когда женщина захотела забрать украшение, мастер стал откладывал встречи, а потом перестал выходить на связь.

Полицейские узнали, что мастер – 33-летний житель Брянского района. Мужчина рассказал стражам порядка, что ювелирное изделие женщины он отдал в залог незнакомцу за 40 тысяч рублей. Деньги он потратил.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата».