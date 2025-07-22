За невыполнение требований прокурора оштрафован замглавы администрации Новозыбкова

В Новозыбкове Брянской области за умышленное невыполнение требований прокурора привлечен к ответственности чиновник. Речь идет о первом заместителе главы местной администрации, которого признали виновным в совершении административного правонарушения по статье 17.7 КоАП РФ.

Представитель власти попал в поле зрения прокуратуры в связи с историей кронирования и валки аварийных деревьев в черте дома № 42 по переулку Сельскому. Выявленные нарушения обернулись соответствующим представлением в адрес мэрии Новозыбкова еще в декабре минувшего года. Однако ситуация не была исправлена в полном объеме в указанный срок.

Таким образом, последовало продолжение истории. Теперь на основании судебного постановления виновному назначено наказание в виде административного штрафа, сообщили объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции.