За посредничество в торговле правами житель Брянска получил три года

Брянец помогал получать водительские удостоверения без экзаменов.

38-летний житель Фокинского района Брянска предстал перед судом по обвинению в посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.

Как сообщает региональная прокуратура, брянец договорился с должностными лицами МРЭО ГИБДД России по Брянской области о выставлении положительных оценок сдачи практической части экзамена на права категории В без проверки навыков управления и передал им от лица экзаменуемого 105 тысяч рублей.

Фокинский районный суд приговорил посредника к трем годам колонии общего режима и обязал выплатить штраф в размере 525 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил.