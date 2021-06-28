За сутки в Брянске выпала треть месячной нормы осадков (ВИДЕО)

В минувшие выходные городские дороги вновь ушли под воду.

Минувшие выходные стали суровым испытанием для дорог Брянска. 26 июня на областной центр обрушились ливни с грозами. Сильный ветер повалил десятки деревьев, пострадали восемь машин. Из-за падения деревьев произошел обрыв электропроводов.

Как сообщили в городской администрации, за сутки в Брянске выпала треть месячной нормы осадков. При месячной норме 80 миллиметров в субботу на город всего за несколько часов обрушилось 34 миллиметра.

Восстановительные работы завершились 27 июня.

Размер ущерба от урана, разразившегося над Брянском в ночь на 28 июня, уточняется.