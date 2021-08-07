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Заблудившегося в брянском лесу Ивана Хромугина нашли живым

2021, 07 августа 09:16 Происшествия
Заблудившегося в брянском лесу Ивана Хромугина нашли живым
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На поиски пропавшего пенсионера ушло меньше четырех часов. 

6 августа пенсионер Иван Хромугин заблудился в лесу, около поселка Бороденка Трубчевского района. 

В 23:11 того же дня поисковый отряд “ЛизаАлерт” объявил о пропаже человека.  

Не прошло и четырех часов, как волонтеры сообщили о хорошей новости: Ивана Хромугина нашли живым. 

  

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