Задавивший насмерть женщину брянский водитель получил условный срок

53-летний водитель мусоровоза, задавивший насмерть женщину на свалке, получил условное наказание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о смертельном ДТП. В преступлении обвинили 53-летнего водителя мусоровоза.

14 марта 2023 года мужчина управлял грузовиков «КАМАЗ» на территории полигона твердых бытовых отходов в Большом Полпино. Он намереваясь задним ходом подъехать к месту выгрузки мусора. Мужчина не убедился в безопасности маневра. Мусоровоз сбил и переехал 56-летнюю женщину, которая собирала металл на полигоне. Потерпевшая умерла.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.