2026, 06 апреля 18:17

Замахнувшегося ножом на стража порядка брянца суд приговорил к условному наказанию. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель посёлка Локоть.

Утром 14 февраля 2026 года в полицию поступила информация об агрессивном поведении пьяного фигуранта. На место происшествия приехал участковый уполномоченный полиции. Нарушитель замахнулся ножом на стража порядка и высказал угрозу применения насилия.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение в законную силу не вступило.