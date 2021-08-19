Замначальника брянского МРЭО ГИБДД и его подчиненных осудят за торговлю правами

За взятки полицейские незаконно помогали получать водительские удостоверения.

В Брянске завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника регионального МРЭО ГИБДД УМВД России – начальника отделения по экзаменационной работе. Полицейского обвиняют в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов и переделке огнестрельного оружия.

Под суд попали и подчиненные замначальника МРЭО. Старшего государственного инспектора МРЭО обвинили в получении нескольких взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, инспектора – в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями. Житель Брянска предстанет перед судом как посредник в передаче взяток полицейским.

Как сообщает СУ СК РФ по Брянской области, заместитель начальника МРЭО с ноября 2018 года по март 2020 года при пособничестве инспектора МРЭО незаконно выдавал водительские права.

Инспектор на компьютере с удаленным подключением отвечала на экзаменационные вопросы. Таким образом за 120 тысяч рублей трое жителей Брянска успешно сдали теоретическую часть экзамена.

Старший государственный инспектор МРЭО с февраля 2019 года по июль 2020 года помог семерым брянцам сдать практическую часть экзамена, получив в общей сложности 220 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области и ОРЧ СБ регионального УМВД.

В сентябре 2020 года при обыске в доме заместителя начальника МРЭО изъяли незаконно хранившейся пистолет и два экземпляра огнестрельного оружия с конструктивными изменениями.

Полицейским грозит до восьми лет заключения и крупные штрафы.

Уголовное дело посредника выделили в отдельное производство. Ранее суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и обязал выплатить 1 миллион рублей в качестве штрафа.

Уголовное дело в отношении остальных посредников рассматривается в суде первой инстанции.