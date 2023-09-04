Желая быстро заработать двое брянцев лишились почти двух млн рублей

При попытке заняться инвестициями и быстро заработать денег двое жителей Брянщины остались без почти двух миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 66-летний житель Фокинского района Брянска. Мужчина пообщался якобы с представителем крупной организации, который предложил ему вложить деньги в выгодный проект для быстрого получения прибыли. На указанные неизвестным счета потерпевший перевел полтора миллиона рублей. Ожидаемо, что собеседник исчез после получения денег.

В аналогичную ситуацию попала 68-летняя жительница Навлинского района. Женщина при попытке быстро заработать лишилась 450 000 рублей.

Полиция проводит проверку.