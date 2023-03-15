Желая заработать на бирже 66-летняя жительница Брянска потеряла деньги

66-летняя жительница Брянска по совету мошенников вложила сбережения в игру на бирже и лишилась денег. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 66-летняя жительница Советского района областного центра. С женщиной связался «эксперт по инвестициям» и предложил быстро заработать. По его совету женщина вложила якобы в игру на бирже 139 тысяч рублей. После перевода денег собеседник пропал.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе жертвами и телефонных и кибермошенников стали 45 брянцев.