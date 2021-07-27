Женщина и девочка-подросток ранены в ДТП с маршруткой в Брянске

Аварию устроил 22-летний водитель микроавтобуса.

Два человека пострадали в результате аварии с участием маршрутного такси в Советском районе Брянска. 27 июля около 9.30 на улице Авиационной столкнулись микроавтобус Peugeot Boxer и Volkswagen Passat.

Как сообщает областная ГИБДД, 22-летний маршрутчик протаранил иномарку, 38-летний водитель которой останавливался на мигающий желтый сигнал светофора.

Травмы получили 14-летняя и 35-летняя пассажирки Peugeot Boxer – медики отпустили их с назначением лечения.