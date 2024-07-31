Женщина и мужчина пострадали в ДТП в Брянске

Женщина и мужчина пострадали при столкновении двух автомобилей в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Урицкого в Советском районе Брянска. 26-летний водитель за рулём LADA GRANTA проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с HONDA CR-V.

45-летняя женщина-водитель HONDA CR-V с переломом руки попала в больницу. Её 70-летний пассажир ушиб грудную клетку. Госпитализация ему не потребовалась. назначено лечение.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.