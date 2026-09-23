Женщина и подросток пострадали в ДТП в Гордеевке

2026, 23 сентября 09:43

Женщина и подросток пострадали в ДТП в Гордеевке в понедельник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 21 сентября в селе Гордеевка на улице Ленина произошла авария. 25-летний мужчина за рулём автомобиля Lada Vesta при развороте на нерегулируемом перекрестке столкнулся с мотоциклом без государственного регистрационного знака. 15-летний байкер начал обгонять машину. После столкновения мотоцикл сбил 69-летнюю женщину на тротуаре.

Травмы получили подросток и женщина-пешеход. Их доставили в больницу.

На 15-летнего водителя без прав инспекторы составили административные материалы. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.