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ДТП

Женщина и подросток пострадали в ДТП в Гордеевке

2026, 23 сентября 09:43
Женщина и подросток пострадали в ДТП в Гордеевке
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Женщина и подросток пострадали в ДТП в Гордеевке в понедельник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Днём 21 сентября в селе Гордеевка на улице Ленина произошла авария. 25-летний мужчина за рулём автомобиля Lada Vesta  при развороте на нерегулируемом перекрестке столкнулся с мотоциклом без государственного регистрационного знака. 15-летний байкер начал обгонять машину. После столкновения мотоцикл сбил 69-летнюю женщину на тротуаре.

Травмы получили подросток и женщина-пешеход. Их доставили в больницу. 

На 15-летнего водителя без прав инспекторы составили административные материалы. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. 

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