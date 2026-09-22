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ЖКХ

Улицу Лесную в Радице-Крыловке отремонтируют за 35 млн рублей

2026, 22 сентября 18:25
Улицу Лесную в Радице-Крыловке отремонтируют за 35 млн рублей
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Улицу Лесную в посёлке Радица-Крыловка города Брянска отремонтируют за 35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В посёлке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска проходит капитальный ремонт улицы Лесной. Более одного километра грунтовой дороги проходит по частному сектору. 

Подрядчик обустраивает проезжую часть на дамбе, которая отделяет озеро от жилых домов. Специалисты укрепляют обочины, грейдером выравнивают старую дорогу и спиливаются мешающие деревья. Рабочие произведут отсыпку грунта и сделают съезды к домам.

Тротуар уже заасфальтировали. Над ним установили светодиодные фонари. Проезжую часть будут освещать светодиодные светильники на 35 новых опорах для фонарей. Также на Лесной сделают четыре искусственных неровности.

Ремонт закончат в будущем году. Его проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Работы обойдутся в 35,5 млн рублей.

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