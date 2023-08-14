Женщина и ребенок пострадали в аварии в брянском селе

Женщина и четырехлетний мальчик госпитализированы после аварии в брянском селе Сетолово. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Советской в селе Сетолово в Почепском районе произошла авария. 32-летний водитель за рулем Opel Astra во время движения отвлекся на ребенка, который сидел на заднем сидении. Иномарка задела бордюр, выехала на встречную полосу, а затем вылетела с дороги и врезалась в дерево.

32-летнюю пассажирку и четырехлетнего мальчика с различными травмами отвезли в больницу.

Инспекторы выяснили, что никто в автомобиле не был пристегнут ремнем безопасности. Даже ребенок, хоть он и сидел в детском удерживающем устройстве.