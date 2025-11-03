Женщина погибла под колёсами автомобиля в Брянске
Легковушка насмерть сбила пенсионерку на дороге в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.
Авария произошла 1 ноября в Брянске в районе дома № 86А на улице Литейной. 22-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-2106» сбил 70-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте.
Женщина погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники полиции.
